المنفي يبحث مع وزير خارجية إسبانيا تطورات المشهد السياسي الليبي

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مع وزير خارجية اسبانيا خوسيه مانويل الباريس تطورات المشهد السياسي الليبي وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك على هامش المشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي لمبادرة دعم استقرار ليبيا.

ووفقا لوكالة الأنباء الليبية، بحث اللقاء تطورات المشهد السياسي الليبي، وتعزيز المصالحة الوطنية بين الليبيين، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة ومتزامنة في موعدها المحدد وفق خارطة الطريق السياسية، التي دعمتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، لإنهاء جميع أشكال التواجد المسلح الأجنبي من كل الأراضي الليبية.

ورحب المنفي، بمشاركة اسبانيا في المؤتمر الوزاري الدولي، الذي يؤكد حرصها على عودة الاستقرار إلى ليبيا، بما يعزز علاقات ليبيا بدول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها اسبانيا، مشيدا بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وأعرب عن تقديره للموقف الاسباني الداعم للحلول السياسية للأزمة الليبية.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإسباني أن أمن المتوسط من أمن ليبيا.. مشيرا إلى أهمية التعاون المستمر مع السلطات الليبية، من أجل تطوير علاقات التعاون المشترك بين ليبيا واسبانيا في مختلف المجالات، بما يخدم المصلحة المشتركة.

وكان استقبل رئيس المجلس الرئاسي، الليبي محمد المنفي، الخميس، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان والوفد المرافق له، المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الدولي، لمبادرة دعم استقرار ليبيا.

وناقش الاجتماع ملف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وتعزيز الاستقرار في ليبيا، والذي سينعكس على المنطقة برمتها، وذلك حسب بيان للمجلس الرئاسي الانتقالي.

ورحب رئيس المجلس الرئاسي بالوفد الفرنسي المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل عبور المرحلة الراهنة، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى الاستقرار الدائم.