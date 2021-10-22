ماليزيا تبدأ التطعيم بالجرعة الثالثة المعززة بلقاح «فايزر» للحاصلين على «سينوفاك»

تبدأ وزارة الصحة الماليزية اليوم الجمعة تمديد تطعيم الجرعة المعززة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من نوع "فايزر" لمن أكمل التطعيم بلقاح "سينوفاك"، وذلك بعد تطعيم الجرعة الثانية بثلاثة أشهر على الأقل.|

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن وزير الصحة خيري جمال الدين قوله "إنه سيتم إعطاء التطعيم بالجرعة المعززة للمحصنين بلقاح "سينوفاك" المؤهلين بدءا من اليوم، بشكل تدريجي في جميع أنحاء البلاد".

وأوضح أنه سيتم البدء بإعطاء الجرعة المعززة لمن فوق 60 عاما، بناء على توصية فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي بشأن التطعيم من منظمة الصحة العالمية خلال اجتماعهم بداية الشهر الجاري.