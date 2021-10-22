الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«أبو الغيط»: الشعب الليبي يبحث عن الاستقرار بعد «عشرية الأزمات»

أبو الغيط
أبو الغيط

ثمن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عقد مؤتمر استقرار ليبيا للمرة الأولى على الأرض الليبية، مشيرًا إلى أن الشعب الليبي يبحث عن الاستقرار بعد أكثر من 10 سنوات من الأزمات.
وأضاف "أبو الغيط" - في تصريحات خاصة أوردتها قناة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الجمعة - "أنه لأول مرة على الأرض الليبية بحضور 31 دولة والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية يعقد مؤتمر استقرار ليبيا، لافتًا إلى أن هذا مؤشر إلى دعم الاستقرار في البلاد .
وأضاف أن الاستقرار بالبلاد الموجود حاليًا يؤشر على أن المجتمع الليبي يرغب حقيقة في الخروج من هذا المأزق الذي استمر أكثر من 10 سنوات.
ووصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، “أن ما قدمته السلطات الليبية خلال المؤتمر بأنه بادرة طيبة، مشيرًا: إلى ”أننا استمعنا إلى ما قدمته السلطات الليبية ومحاورها المختلفة الأمن والقوات المسلحة و5+5 وكيف يفكرون في لماذا ذهبت الأمور إلى ما ذهبت إليه على مدار 10 سنوات وكيف يستعيدوا الوضع ويحققوا الاستقرار إلى الدولة".

ونوه بأن أهمية مؤتمر استقرار ليبيا الذي عقد في طرابلس، الخميس، تكمن في أنه عقد على أرض ليبية، فلم يعد مطلوبًا عقد الاجتماعات الخاصة بليبيا في إيطاليا أو فرنسا أو ألمانيا أو مواقع مختلفة.
وقال "أبوالغيط" - في حوار مع قناة الوطنية التونسية الأولى - إنه لم يكن هناك بيان ختامي للمؤتمر الذي عقد في ليبيا لأن الخطوط الإرشادية للتسوية أصبحت واضحة من بيانات برلين 1 وبرلين 2 وهناك تفاهم من إعلان القاهرة وخريطة الطريق واضحة تماما.
وكانت العاصمة طرابلس قد استضافت في وقت سابق اليوم مؤتمر استقرار ليبيا بحضور ممثلي 27 دولة وأربع منظمات دولية وإقليمية لأول مرة منذ عشرة أعوام.
وأوضح أن الإجراءات الليبية المستقبلية المتمثلة في عقد انتخابات وخروج مرتزقة وقوات أجنبية بالإضافة إلى التحاق الميليشيات العسكرية بالجيش وقوات الأمن وإعادة تأهيل المجتمع كلها أمور باتت متفق عليها ومعروفة للجميع.

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