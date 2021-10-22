الجمعة 22 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 2817 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

جريدة الدستور

شنت الأجهزة الأمنية حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتم خلال الحملات تحرير 2817 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات السير فى الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية. 

وكانت الإدارة العامة للمرور قد شنت عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 6128 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت المخالفات المضبوطة 2107 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، 214 مخالفة السير دون تراخيص، 7 مخالفات دراجات نارية، 34 مخالفة موقف عشوائي، 30 مخالفة لشروط التراخيص.

الأجهزة الأمنية حملات مرورية

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ابتذال النقاش العام

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