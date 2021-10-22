غلق وتشميع محال تجارية مخالفة بحملة جديدة في مدينة السادات

صرح المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم غلق وتشميع 46 محلاً تجارياً بمول دار مصر بالمنطقة السكنية الـ17، لممارسة أنشطة مخالفة بدون استخراج رخص تشغيل من الجهاز، وذلك بحملة جديدة من إدارات التنمية والأمن وشرطة التعمير، وبالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة، حيث قامت شركة الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن المحال المخالفة ورفع العدادات.

وشدد المهندس رجب سالمان، على ضرورة تقنين أوضاع المواطنين أصحاب المحال التجارية المختلفة لكى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون، موجهاً جميع الإدارات بالمتابعة الدورية لضبط المخالفات بالمدينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد المهندس رجب سالمان، أنه سيتم استكمال الحملات تباعاً لغلق وتشميع كافة المحال والوحدات المخالفة لشروط التعاقد، وممارسة أنشطة بدون استخراج تراخيص بمختلف أنحاء المدينة.

كان قد تابع صباح اليوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة بمدينة غرب قنا الجديدة، موضحاً أن المدينة على مساحة حوالي 8971 فدانا بمحافظة قنا، وتبلغ المرحلة الأولى منها مساحة 1400 فدان، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، ويتميز موقعها الجغرافي بوقوعه على شبكة طرق إقليمية، ومنها الطريق الصحراوي الغربي قنا - القاهرة، والطريق الصحراوي الغربي قنا - الأقصر، وتبعد عن مدينة قنا الأم مسافة 5 كم، ومن المخطط أن تستوعب 550 ألف نسمة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية، والتي تشمل شبكات ( صرف - مياه – ري – طرق ) للمرحلة الأولى للمدينة بمساحة 1400 فدان، بجانب تنفيذ أعمال الخط الناقل للمياه، والمرحلة الأولى من مأخذ المياه ومحطة التنقية بنسب تنفيذ متقدمة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه تم وجارٍ بالمدينة تنفيذ 3264 وحدة بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين -منخفض الدخل، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 720 وحدة سكنية، وتم الربط على شبكات المرافق (مياه – ري - صرف)، وجارٍ تنفيذ 2544 وحدة سكنية ضمن المشروع بمتوسط نسبة تنفيذ متقدمة، كما تم إطلاق التيار الكهربائى بمنطقة العمارات، وجارٍ الانتهاء من أعمال الزراعة للمرحلة الأولى للمشروع، وأعمال الزراعة بمدخل المدينة والجزر الوسطى للطرق الرئيسية المؤدية لمنطقة العمارات، وتم الانتهـاء من أعمال الـــربط على شبكات المرافق (مياه - ري- صرف) للعمارات الجاري تنفيذها.