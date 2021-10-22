الجمعة 22 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عالم يونانى يحذر من «إغلاق جديد» لمنع تفشى كورونا

كورونا
كورونا

صرح أستاذ علم الأحياء الدقيقة وعضو لجنة الخبراء اليوناني الكيفياديس فاتوبولوس، اليوم الجمعة، بأنه لا يستبعد فرض إغلاق آخر في اليونان لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال فاتوبولوس بحسب صحيفة “ذا كاثمريني” اليونانية عبر موقعها الإلكتروني، "لا تقل أبدًا"، مشيرا إلى احتمالية فرض إغلاق آخر لمكافحة انتشار كورونا.

وأعرب فاتوبولوس عن يقينه من أن اليونان ستشهد موجة رابعة وخامسة من فيروس كورونا خلال الشتاء ، مضيفًا أن "السؤال الوحيد هو مدى حجم هذه الموجات".

وأضاف الخبير اليوناني أن الإغلاق سيعتمد على السلوك الاجتماعية للأفراد من الالتزام بإجراءات الوقاية من الوباء.

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