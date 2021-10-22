الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 20 محضرًا لتجار مخالفين واستمرار حملات النظافة في قلين بكفر الشيخ

المخابز
المخابز

شن مجلس مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ حملات على المخابز والمطاعم والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالأسعار المقررة، والتأكد من توافر السلع ومنع احتكارها،وتم تحرير 20 محضراً للمخالفين، إضافة لتنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات بالفترة المسائية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،واشراف فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين.

وتابع فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال حملة النظافة في الفترة المسائية، واستمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة  وذلك من خلال رفع القمامة والمخلفات إلى المقلب الرئيسي، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي وإعادة تأهيلها وزراعتها بشكل جمالي وتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشرف شميس على  تجميل الاماكن العامة بقلين، على الأعمال الجارية لزراعة الأشجار ورى النجيلة أمام مستشفى قلين المركزي،وتوصيل المياه، كما تابع أعمال النظافة بقرى الحرية، والمرازقة و شباس عمير  والبكاتوش، إضافة للحملات التي شهدتها عدد من المخابز والمحال التجارية بقرى المركز وخاصة شباس عمير، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وكذلك ارتداء الكمامات الواقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع ادارة التموين والصحة والطب البيطري لمنع احتكار السلع والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة والبيع بالسعر الرسمي والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود  بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمخابز.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الإحترازية لمواجهة كورونا 

قلين تجار محضر كفر الشيخ نظافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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