4 يعترفون بقتل جارهم فى كرداسة

اعترف 4 أشخاص متهمين بقتل عامل فى إحدى قرى كرداسة بسبب خلافات الجيرة، وذكروا أنهم تبادلوا الاعتداء مع المجنى عليه وآخرين من أفراد أسرته، مما أسفر عن مقتل المجنى عليه، بسبب خلافات متعلقة بالجيرة.

وأجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، كما تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في المشاجرة، والاستماع لأقوال أفراد عدد من شهود العيان، بالإضافة إلى أفراد أسرة القتيل.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شاب خلال المشاجرة، بسبب خلافات الجيرة، وركن سيارة بالشارع محل سكن طرفي المشاجرة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، البالغ عددهم 4 أشخاص، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.