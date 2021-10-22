«الفارس».. ما هي مواصفات فتى أحلام أغلب الفتيات؟

يعرض الآن، حلقات منفصلة متصلة من مسلسل "إلا أنا"، وتدور الحكايات حول مشكلات السيدات من الارتباط بشكل غير مسئول، والبحث عن الشخص فارس الأحلام والارتباط بشخص شكاك، تومثل ذلك في حكاية "بدون ضمان".

وتطرقت الحكايات لحكاية النجمة نرمين الفقي، حيث ترصد نموذج السيدات المطلقات وحقوقهن المهدورة بعد الطلاق وغيرها من الحكايات.

«الدستور» تحدث مع بعض الفتيات للوقوف حول ما يريدونه من مواصفات فتى الأحلام وذلك خلال السطور التالية:-

قالت "نادية محمد": “لا أريد رجل بأحلام خيالية كما تتمنى البنات الأخرى، أريد رجلاً بكل مايحتويه الكلمة، أريده بسيط، ولين المعاملة، كما يعامل أهله معاملة حسنة لكي يراعيني في حياتي، ويشاركني في جميع قراراته”، مضيفة:"ليس الشكل معيار لاختيار فتي أحلامي".

وتتفق معها حبيبة اسماعيل في مقولتها أنه "يتميز بالرجولة" تقصد بهذه الكلمة أن يكون راجل في مواقفه وأفعاله، وأن يكون مسئول يتحمل المسؤولية، وأن يوفي بوعوده، كما يقدر كرامتها واحترامها لذاتها، ويدعمها في حياتها الدراسية والمهنية، وان يتميز بقوة الصبر والعزيمة والإصرار، وأكملت حديثها "إن الحُب أجمل شئ في الحياة ولكن مع الراجل الصح"

ويختلف رأي مريم مالك، أنها تخاف من الفكرة الخاصة بالزواج بشكل عام، لكثرة جرائم الأزواج الفترة الماضية، تتمني أن يكون مشاعره صادقه، وإخلاصه لحبها.

ترى شروق حمام، إنها “تحلم أن يكون فتى الأحلام قريب من الله ليراعي الله فيها لا تهتم لحالته المادية، ولا مظهره العام، لكن تتمنى أن يحبها بصدق وتشعر معه بالأمان وأن يكون لها سند، ويحافظ عليها”.

وقالت سهيلة منير، إنها “تتمنى أن يكون ملتزم بالاحترام ومراعاتها”، كما أنها لا تكترث بالسن، ولا التعليم، ولا الشكل، وإنما تريد الأمان.

وأشارت ميادة أيمن، إلى أنها "تُريد أن يكون ملتزم بصلاته وحفظة القرآن الكريم، وأن يشجعها أيضا على الصلاة وحفظ القرآن، ومرح، كما يكون رؤوف معها، مضيفة: قائله انه يتميز بجزء صغير من (bad boy)".

1

2

3

4

5