الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منسق الاتحاد الأوروبي حول المحادثات النووية: «زيارتي للسعودية مثمرة جداً»

، إنريكي مورا،
، إنريكي مورا،

​وصف منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران، إنريكي مورا، اليوم الجمعة، زيارته للرياض بـ"المثمرة للغاية".

وأضاف مورا فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن زيارته تناولت علاقات الاتحاد الأوروبي مع السعودية وتوجه الاتحاد حيال منطقة الخليج بعد اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية يوم الإثنين الماضي، بجانب الاتفاق النووي الإيراني.

يجدر الإشارة إلى أن الخارجية السعودية ذكرت أمس الخميس، أن وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان ناقش مع مورا التطورات والمستجدات حول محادثات البرنامج النووي الإيراني، والجهود الدولية الرامية لضمان عدم انتهاك طهران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن.

وبحث الطرفان خلال اللقاء التطورات والمستجدات حول محادثات البرنامج النووي الإيراني، والجهود الدولية لضمان عدم انتهاك إيران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية واس.

كما ناقش الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للأنشطة الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وفى تصريحات سابقة، شدد وزير الخارجية السعودي على أن إيران تسرع من أنشطتها النووية، وتدخل المنطقة في مرحلة بالغة الخطورة، وسط جهود لإعادة طهران إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأضاف وزير الخارجية السعودى في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن أثناء زيارته للولايات المتحدة، الجمعة الماضية، وتحدث فيه عن الكثير من القضايا بما في ذلك التطورات الإقليمية، أن المحادثات بين السعودية وإيران كانت ودية، إلا أنها لم تحقق تقدما ملموسا.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، أنه ليست لديه أي معلومات تدل على قيام إيران بعمليات سرية لتخصيب اليورانيوم.

وقال جروسي ردا على سؤال بهذا الصدد خلال ندوة نظمها مركز هنري ستيفنس الأمريكي: "لا توجد لدي أي معلومات بشأن قيامهم بتلك الأعمال".

منسق الاتحاد الأوروبى إيران السعودية وزير الخارجية السعودي الخليج المحادثات النووية

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