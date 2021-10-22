اليابان تخفف قيود كورونا على المطاعم والحدائق

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الجمعة، تخفيف القيود على المطاعم في عدة محافظات يابانية من بينها العاصمة طوكيو وأوساكا وسط تراجع إصابات فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة “ذا جابان تايمز” اليابانية عبر موقعها الإلكتروني أن مطاعم العاصمة الحاصلة على شهادات بأنها تتخذ تدابير شاملة لمنع العدوى كان يطلب منها التوقف عن تقديم المشروبات، إلا إنه بذلك القرار سيتم تقديم كافة المشروبات والمأكولات بدءًا من الإثنين المقبل.

وحثت السلطات اليابانية تلك المنشآت على فحص ما إذا كان الزبائن لديهم شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا قبل السماح لمجموعة تضم خمسة أشخاص أو أكثر بالجلوس على مائدة واحدة.

وأضافت السلطات اليابانية أيضا أن الحدائق والملاهي ستمد ساعات عملها وستزيد تدريجيا من الحد الأقصى للزوار الذين تستقبلهم، على أن تستأنف طوكيو ديزنيلاند الموكب الاستعراضي المسائي الشهر القادم.