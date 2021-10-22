أشرف عطية: أسوان قادرة على استقبال السائحين وجميع الزائرين (فيديو)

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تفاصيل الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل، موضحا أنه جرى بحضور ٣ آلالاف زائر وسائح في ساحة المعبد من الساعة ٣ فجرًا، وبمشاركة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، و٥٦ سفيرًا، ومجموعة كبيرة من الإعلاميين والمدونيين.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه جرى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال الاحتفال، مع التشديد على التباعد من خلال وضع شاشة عرض بلازما عملاقة بصحن المعبد لإتاحة مشاهدة لحظة حدوث الظاهرة لأكبر عدد ممكن.

وتابع اللواء أشرف عطية: "بنطمن جموع الشعب المصري إن أسوان قادرة على استقبال السائحين وجميع الزائرين، إحنا أفضل مشتى على مستوى العالم، وأن هذا الموسم حقق لنا أمنياتنا، وإن شاء الله نستمر".

وتعامدت الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبد أبوسمبل، صباح اليوم الجمعة، في تمام الساعة ٥ و٥٣ دقيقة، ويعد حدثا عالميا وفريدا من نوعه ينتظره العالم أجمع في كل عام لمشاهدة عظمة المصري القديم وبراعته.

وشهد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل، وسط توافد الآلاف الزائرين والسائحين لمشاهدة الظاهرة الفريدة من نوعها تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده.

وحرص الآلاف الزائرين الانتظار بساحة معبدى أبوسمبل، والاستماع لفيلم تسجيلي عن معبدى أبوسمبل، كما حرص عدد منهم على التقاط الصور التذكاريًا توثيقًا لتواجده لحضور ظاهرة تعامد الشمس.

ويرتبط تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل، بمناسبة هامة لدى المصري القديم وهي الاحتفال بموسم الحصاد، أما المرة الثانية لحدوث الظاهرة في يوم ٢٢ فبراير الاحتفال الفيضان والزراعة.

وتحدث ظاهرة تعامد الشمس العالمية والفريد من نوعها كالتالي يتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الالهة (أمون ورع حور وبيتاح)، ثم تخترق صالات معبد رمسيس الثاني.