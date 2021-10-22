«غطاس فى مهمة رسمية» يعثر على جثة فتاة متحللة ببئر فى الجيزة

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في جريمة مقتل فتاة والعثور على جثتها متحللة ببئر صرف صحي في كرداسة، أن القتيلة تم العثور على جثتها خلال صيانة غطاس تابع لشركة المياه والصرف الصحي للبئر وتطهيره، حيث عثر على سجادة حمراء ملفوفة، فتمكن من إخراجها، وبفحصها فوجئ باحتوائها على جثة متحللة.

ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، وأشارت التحريات إلى أن الضحية تم قتلها بمكان آخر، ونقلها لمكان العثور على الجثة، والتخلص منها ببئر الصرف الصحي المجاور لمصرف مياه.

ولجأ رجال المباحث إلى فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، خاصة خلال الشهر الماضي، حيث أن حالة التحلل التي تعرضت لها الجثة، تشير إلى أن الجريمة تمت منذ ما يقرب من شهر.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد العثور على جثة في بئر صرف صحي، مجاور لمصرف مياه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة متحللة، تبين أنها لفتاة ملفوف حول رقبتها حبل، وتم نقلها إلى المشرحة عقب مناظرتها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.