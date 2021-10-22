الجمعة 22 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«غطاس فى مهمة رسمية» يعثر على جثة فتاة متحللة ببئر فى الجيزة

جثة فتاة متحللة
جثة فتاة متحللة

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في جريمة مقتل فتاة والعثور على جثتها متحللة ببئر صرف صحي في كرداسة، أن القتيلة تم العثور على جثتها خلال صيانة غطاس تابع لشركة المياه والصرف الصحي للبئر وتطهيره، حيث عثر على سجادة حمراء ملفوفة، فتمكن من إخراجها، وبفحصها فوجئ باحتوائها على جثة متحللة.

ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، وأشارت التحريات إلى أن الضحية تم قتلها بمكان آخر، ونقلها لمكان العثور على الجثة، والتخلص منها ببئر الصرف الصحي المجاور لمصرف مياه.

ولجأ رجال المباحث إلى فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، خاصة خلال الشهر الماضي، حيث أن حالة التحلل التي تعرضت لها الجثة، تشير إلى أن الجريمة تمت منذ ما يقرب من شهر.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد العثور على جثة في بئر صرف صحي، مجاور لمصرف مياه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة متحللة، تبين أنها لفتاة ملفوف حول رقبتها حبل، وتم نقلها إلى المشرحة عقب مناظرتها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021

مستعينة بـ«فيسبوك».. ربة منزل تتخلص من زوجها بـ«حيلة شيطانية» في الإسكندرية

برفقة وزير الآثار وسفراء أجانب.. «الباز» يشهد تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

«غطاس فى مهمة رسمية» يعثر على جثة فتاة متحللة ببئر فى الجيزة

وزير السياحة: وجهنا الدعوة لـ 50 سفيرا أجنبيا ليشهدوا عظمة الآثار المصرية

عرض أفضل 10 تجارب للري الحديث فى «أسبوع القاهرة للمياه»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

ماجد حبته

خمس هزّات!

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

انفجار سيارة فى شمال إسرائيل وإصابة شخصين بجروح بالغة

لأول مرة منذ تولى بايدن.. إسرائيل تبنى 3000 وحدة استيطانية فى الضفة

إسرائيل تصادق على خطة «تتظيم السياحة» لمنع انتشار كورونا