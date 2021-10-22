الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيقات: خلاف مالى السبب وراء طعن 3 متهمين شابًا بالسكين فى المقطم

3 متهمين
3 متهمين

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن السبب وراء قيام 3 متهمين بطعن شاب بالسكين فى دائرة قسم المقطم، هو حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات مالية فيما بينهما حول العمل.

 وأشارت التحقيقات، إلى تطور الوضع إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالضرب بالأيدى، وقام أحد أفراد الطرف الثانى بالتعدى على المصاب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثًا إصابته.

 كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، ووجهت لهم تهمة البلطجة، وجدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات 

 تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بدائرة القسم، وبالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة وتبين أنهما طرف أول (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح قطعى نافذ بالصدر ومحجوز بأحد المستشفيات)، وطرف ثان (3 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة القسم)، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات مالية بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

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