الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بقتل طالب خلال مشاجرة فى بولاق الدكرور بالجيزة

المتهم
المتهم

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل طالب خلال مشاجرة في بولاق الدكرور، واعترف المتهم بارتكاب الجربمة بعد مزاح بينهما تحول إلى مشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد نقل طالب إلى المستشفى مصابا بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة في بولاق الدكرور، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن صديق المجني عليه اعتدى عليه بآلة حادة خلال مشاجرة، بعد مزاح بينهما تحول لاعتداء، ما أسفر عن مقتل الضحية، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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