هكذا استولى «نصّاب عابدين» على أموال المواطنين

أكدت تحريات المباحث حول واقعة القبض على عاطل بتهمة النصب على المواطنين فى منطقة عابدين أن المتهم تخصص فى النصب على المواطنين من خلال استدراجهم بدعوى توفير فرص عمل لهم على موقع تسويق إلكترونى بأسلوب انتحال الصفة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية ومتعلقاتهم الشخصية بأسلوب "المغافلة".

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، من ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب على المواطنين من خلال استدراجهم بدعوى توفير فرص عمل لهم على موقع تسويق إلكترونى بأسلوب انتحال الصفة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية ومتعلقاتهم الشخصية بأسلوب "المغافلة".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (طبنجة صوت - عدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهته اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين على النحو المشار إليه وقيامه بتحديد ميعاد للتقابل معهم والتنبيه عليهم بإحضار مبالغ مالية لفتح حساب بنكى لدى الجهات المراد التعيين بها.