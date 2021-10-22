الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى إدارة متهم كيان وهمى لمنح الشهادات الدراسية المزورة

كيان وهمي لمنح الشهادات
كيان وهمي لمنح الشهادات الدراسية المزورة

تباشر النيابة التحقيق مع متهم اشترك مع آخر بإدارة أكاديمية وهمية بدون ترخيص، وقاما بالاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا، وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، واستقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم شهادات دراسية وعلمية منسوبة للجامعات المصرية والأجنبية مقابل مبالغ مالية نظير ذلك. 

وتواجه جهات التحقيق المختصة، المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن اشتراكهما في منح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قاما بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامهما بالإعلان على الإنترنت عــــن مـــــزايا الـــدراســة بالأكاديمية زاعمين كونهما وكيلاً للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة فى مجال الضيافة الجوية، وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية مُعتمدة تمكنهـم مـن الالتحاق للعـمل بالشركات والمؤسسات الكبـرى بالداخل والخارج (خلافاً للحقيقة) وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصولهما على مبالغ مالية.

وأضافت التحريات، أن المتهمين اتخذا الكيان الوهمى وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي فى مجال الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، حيث قاما بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنا من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصلا منهم على مبالغ مالية.

شهادات دراسية الجامعات المصرية دورات تدريبية

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وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

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