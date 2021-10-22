الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيقات: «لص السيارات» فى مصر الجديدة اعتاد ارتكاب الجرائم بـ«مفتاح مصطنع»

المتهم بسرقة سيارة
المتهم بسرقة سيارة مواطن

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم بسرقة سيارة مواطن في منطقة مصر الجديدة له معلومات جنائية سابقة، واعتاد ارتكاب مثل تلك الجرائم بأسلوب "المفتاح المصطنع". 

 كانت النيابة قد قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت بسرعة ورود التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 

 كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات واقعة سرقة سيارة أحد المواطنين بمنطقة مصر الجديدة، وتحديد وضبط المتهم "مرتكب الواقعة" وإعادة السيارة لصاحبها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بالاشتراك مع قسم مكافحة جرائم السيارات بإستخدام التقنيات الحديثة، وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات المُبلغ بسرقتها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهم الجرائم معلومات جنائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

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