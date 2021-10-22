القبض على المتهم في واقعة «التشهير» بطالبة عبر «فيسبوك»

واصلت أجهزة الأمنية جهودها في التصدي للجرائم المعلوماتية المستحدثة، لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من طالبة - مقيمة بالقاهرة، ضد أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء قناة على أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صور شخصية لها مصحوبة بعبارات إساءة وتشهير بها.

وعقب قيامها بنشر مقطع فيديو لها أثنا تواجدها بمترو الأنفاق عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بإتيان إيحاءات منافية للآداب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه طالب، مقيم بمحافظة دمياط.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه واقعة تحرشه بالشاكية من خلال إرسال رسائل لحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ووجود آثار ودلائل على ارتكابه واقعة أخرى بذات الإسلوب.

وبمواجهته اعترف بتعرفه على القائم بإدارة القناة المشار إليها، وجار العمل على تحديده وضبطه"، وإضطلع بمساعدته في التشهير بعدد من الفتيات عبر تلك القناة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.