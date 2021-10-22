«أسرار النوبة».. الأكثر مبيعا بمعرض الكتاب فى احتفالات تعامد الشمس (صور)

شهد معبدي أبوسمبل بمحافظة أسوان، صباح اليوم الجمعة، تنظيم معرض للكتاب لبيع عدد من الكتب الأثرية، وجاء ذلك بالتزامن مع احتفال ظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني، ويعد حدث عالمي وفريد من نوعه ينتظره العالم اجمع في كل عام لمشاهدة عظمة المصري القديم وبراعته.



وقال أحد المسئولين عن معرض الكتاب بمعبدي أبوسمبل، إنه تم تنظيم معرض الكتاب منذ أمس ويستمر حتى غدًا، ضمن فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، موضحًا أن عدد الكتب الأثرية الموجودة داخل المعرض ما يقرب من ٦٠٠ كتاب متنوع.

معرض الكتاب

وأضاف لـ"الدستور" أن هناك نسبة تخفيض على الكتب الأثرية داخل المعرض بنسبة ٧٥٪، وأن وصلت نسبة المبيعات حتى الوقت الحالي 55٪، وأن أبرز الكتب التي تلقى إقبالاً كبيرًا عليها والأكثر مبيعا هو "أسرار معابد النوبة"، ومن أبرز ما يشمله معبدي أبوسمبل.

وتعامدت الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبد أبوسمبل، صباح اليوم الجمعة، في تمام الساعة ٥ و ٥٣ دقيقة، ويعد حدث عالمي وفريد من نوعه ينتظره العالم اجمع في كل عام لمشاهدة عظمة المصري القديم وبراعته.

معرض الكتاب

وشهد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية ظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل، وسط توافد الالاف الزائرين والسائحين لمشاهدة الظاهرة الفريدة من نوعها تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده.

معرض الكتاب

وحرص الآلاف الزائرين الانتظار بساحة معبدى أبوسمبل، والاستماع لفيلم تسجيلي عن معبدى أبوسمبل، كما حرص عدد منهم على التقاط الصور التذكاريًا توثيقًا لتواجده لحضور ظاهرة تعامد الشمس.

ويرتبط تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل، بمناسبة هامة لدى المصري القديم وهي الاحتفال بموسم الحصاد، أما المرة الثانية لحدوث الظاهرة في يوم ٢٢ فبراير الاحتفال الفيضان والزراعة.

وتحدث ظاهرة تعامد الشمس العالمية والفريد من نوعها كالتالي يتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الالهة (أمون ورع حور وبيتاح)، ثم تخترق صالات معبد رمسيس الثانى.