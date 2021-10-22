كوريا الجنوبية تخفض الضرائب على الوقود لتخفيف الأعباء على المواطنين

قال لي إيوج-ويون النائب الأول لوزير المالية الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، إن بلاده تعتزم خفض الضرائب على الوقود مؤقتا في مسعى لتخفيف الأعباء على المواطنين وسط ارتفاع أسعار النفط.



ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المسؤول قوله أيضا إن الحكومة تخطط لخفض إضافي في رسوم استيراد الغاز الطبيعي المسال، والتي تبلغ نسبتها حاليا 2 %، كجزء من الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء على المواطنين بسبب زيادة تكاليف الطاقة.



وتابع لي خلال اجتماع حكومي: "ستكشف الحكومة عن تفاصيل حول خفض ضريبة الوقود، بما في ذلك التوقيت والنطاق، الأسبوع المقبل".



وتشهد أسعار النفط ارتفاعا وسط تعافي الاقتصاد العالمي.



واقتربت أسعار خام دبي، الخام القياسي في كوريا الجنوبية، من 84 دولار أمريكي للبرميل هذا الشهر، بعد ان كان 63 .72 دولار في المتوسط خلال سبتمبر الماضي.

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 1440 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة

بالوباء في البلاد إلى 348 ألفا و 969 حالة.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة .2725



يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لـ 79.2% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.



وحصل 68.2% من السكان، على التطعيم الكامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.