الجمعة 22 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تخفض الضرائب على الوقود لتخفيف الأعباء على المواطنين

محطة بنزين
محطة بنزين

قال لي إيوج-ويون النائب الأول لوزير المالية الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، إن بلاده تعتزم خفض الضرائب على الوقود مؤقتا في مسعى لتخفيف الأعباء على المواطنين وسط ارتفاع أسعار النفط.
 

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المسؤول قوله أيضا إن الحكومة تخطط لخفض إضافي في رسوم استيراد الغاز الطبيعي المسال، والتي تبلغ نسبتها حاليا 2 %، كجزء من الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء على المواطنين بسبب زيادة تكاليف الطاقة.
 

وتابع لي خلال اجتماع حكومي: "ستكشف الحكومة عن تفاصيل حول خفض ضريبة الوقود، بما في ذلك التوقيت والنطاق، الأسبوع المقبل".
 

وتشهد أسعار النفط ارتفاعا وسط تعافي الاقتصاد العالمي.


واقتربت أسعار خام دبي، الخام القياسي في كوريا الجنوبية، من 84 دولار أمريكي للبرميل هذا الشهر، بعد ان كان 63 .72 دولار في المتوسط خلال سبتمبر الماضي.

 

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 1440 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة
بالوباء في البلاد إلى 348 ألفا و 969 حالة.
 

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة .2725
 

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لـ 79.2% من  سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.
 

وحصل 68.2% من السكان، على التطعيم الكامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

على الضرائب جنوب كوريا الجنوبية ضرائب الجنوب الجنوبية وقود كوريا الجنوبي الوقود خفض

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021

سقوط سيارة «ميكروباص» فى ترعة الجيزاوية بالبدرشين

أفضل المكملات الغذائية لصحة الدماغ وتحسين الذاكرة

بعد غلقه.. تعرف على الطرق البديلة لشارع الهرم

بايدن: أسعار الوقود تتوقف على إجراءات السعودية

«الملتقى العالمى للتصوف» يحتفى بالقيم الإسلامية والمضامين الأخلاقية للتصوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

ماجد حبته

خمس هزّات!

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

انفجار سيارة فى شمال إسرائيل وإصابة شخصين بجروح بالغة

لأول مرة منذ تولى بايدن.. إسرائيل تبنى 3000 وحدة استيطانية فى الضفة

إسرائيل تصادق على خطة «تتظيم السياحة» لمنع انتشار كورونا