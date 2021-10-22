مليونير صينى يجبر موظفى بنك على عد 5 ملايين يوان ورقة ورق

سحب مليونير صيني 5 ملايين يوان من حسابه وأجبر موظفي البنك على عدها بالكامل، انتقاما منهم إثر خلاف اندلع معهم.

ولم ينته انتقام الرجل الصيني عند هذا الحد، بل وعد بأنه سيعود لسحب نفس المبلغ في الأيام التالية، وهو الحد الأقصى للسحب في اليوم في الصين، حتى يفرغ حسابه بالكامل، لكن لم يؤكد رجوعه بعد.

ويقول المليونير إن هذا كان بسبب سلوك الموظفين في البنك، إلا أن الموظفين قالوا إن الأمر يرجع إلى حقيقة أن حارس الأمن طلب منه ارتداء الكمامة أثناء وجوده في البنك حسب موقع "ladbible" البريطاني.

وأفاد الموقع البريطاني بأن هذه العملية الغريبة تمت في بنك شنغهاي على طريق هونغ مي في شنغهاي.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "Weibo" قال المليونير الذي يستخدم اسم "Sunwear" إنه غير راض عن الخدمة التي تلقاها في البنك.

وأشار الموقع إلى أنه وعند الاتصال بفرع البنك، قال البنك إن أحد الموظفين طلب منه ببساطة ارتداء الكمامة.

واتهم الرجل الثري الموظفين بـ"سوء المعاملة" وتفاخر بإيداع مبلغ كبير جدا من النقود لديهم.

وتابع: "ليس لوقت طويل.. بسبب هذا الموقف لا يمكنني سوى سحب كل الأموال ووضعها في بنوك أخرى".

وأضاف: "كان من الضروري مطالبتهم باحتساب النقود حتى لا تكون ناقصة".

وعلى صعيد آخر، أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة بأن البر الرئيسي سجل 43 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس، مقارنة مع 21 إصابة في اليوم السابق.



وقالت اللجنة في بيان إن 28 من الإصابات الجديدة كانت محلية مقارنة مع 13 في اليوم السابق.



وسجلت الصين 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 27 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



وسجل البر الرئيسي الصيني حتى الآن 96665 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 بعد عدم تسجيل وفيات جديدة.