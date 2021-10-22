مندوب إيران يرد على الاتهامات الإسرائيلية بشأن النووى

دعا مندوب إيران لدى اللجنة السياسية لتصفية الاستعمار المجتمع الدولي، لتحميل إسرائيل المسؤولية عن ممارساتها غير الإنسانية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال: "هذا الكيان ينتهك القانون الدولي و يناقض قرارات الأمم المتحدة بمواصلته انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية و كرامة هذا الشعب و سائر السكان العرب الذين يحتل أراضيهم".

وأضاف أن الفلسطينيين حرموا من أراضيهم و أموالهم وأرغموا على ترك بيوتهم من خلال الإرهاب و التعدي، كما حرموا من تقرير مصيرهم تحت ذريعة ما يسمى بالدولة اليهودية.

وأشار إلى استغلال إسرائيل ظروف الجائحة لتوسيع رقعة تجاوزاتها الاستيطانية، كما ذكر بالحصار غير الإنساني الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

وعلى صعيد آخر، صادق نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، و وزيرا الصحة و السياحة لديه، اليوم، على خطة تنظيم السياحة الوافدة إلى إسرائيل.

و من المقرر أن تدخل الخطة حيز التنفيذ بداية من شهر نوفمبر المقبل، التي تنص على دخول السائحين الملقحين ضد فيروس كورونا، و سيتم تعديلها وفقا لتطورات الحالة الوبائية و إمكانية اكتشاف سلالات جديدة للفيروس.

وجاءت مصادقة بينيت، بعد تأكيد درور ميفوراخ مدير قسم كورونا المستجد "كوفيد-19" في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، أن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، غير قاتلة.

وقال ميفوراخ إن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا المستجد كانت قد رصدت في إنجلترا قبل ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن التقديرات الحالية تُظهر أنها ليست طفرة قاتلة، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، أمس الأول ، تسجيل أول إصابة بسلالة "AY.4.2" لفيروس كورونا، المكتشفة سابقا في أوروبا، وسط احتمالات بأنها قد تكون أخطر من "دلتا".