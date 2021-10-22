اللبنانيون يعولون على روسيا فى دعم التسوية السياسية ببلادهم

أكد رئيس المجلس الأرثوذكسي اللبناني روبرت أبيض أن موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الأحداث في لبنان، زرع الأمل في نفوس اللبنانيين.

وقال في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية: "نعلم من التاريخ أن موسكو قدمت دائما لمساعدة بلدنا في اللحظات الصعبة ومدت يد الصداقة. مثل هذا الدعم مهم للغاية بالنسبة لنا الآن عندما يكون هناك ضغط خارجي قوي على لبنان".

وأضاف: "كانت سياسة روسيا دائما متوازنة وأخذت بشكل موضوعي في الاعتبار الحقائق السائدة".

وتابع: "لذلك، نرحب باستعداد موسكو لتقديم مساعدة فعالة لتسوية سياسية داخلية، ومساعيها للمصالحة بين الأطراف على أساس النية السليمة والحوار".

وأشار إلى أن "دور روسيا ضروري للحفاظ على الوجود المسيحي في الشرق الأوسط، مؤكدا أن "تشديد الرئيس فلاديمير بوتين على ضرورة عدم جواز إراقة الدماء، تغرس في قلوبنا الأمل في ألا نترك دون حماية من هجوم القوى المتطرفة".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق اليوم: "نحن على اتصال مع كافة الأطراف السياسية تقريبا في لبنان، وسنواصل ذلك من أجل تحقيق التسوية، ودون إراقة الدماء التي لا تصب في مصلحة أحد، خاصة أن الأوضاع في الشرق الأوسط على حافة التوتر الدائم في الآونة الأخيرة".

وأضاف: "سنفعل كل ما بوسعنا لإقناع كافة أطراف العملية السياسية في لبنان بضرورة تغليب المنطق والتوصل إلى اتفاق".

وعلي صعيد آخر ، كشفت وسائل إعلام روسية، عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا "كوفيد - 19" في العاصمة موسكو، وذلك بعد تسجيل بعض حالات الإصابة بسلالة متحورة جديدة من الفيروس، يُعتقد أنها أكثر عدوى من متحور "دلتا"، الذي ظهر بدايةً في الهند قبل انتشارها في كثير من دول العالم.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن كبير الباحثين في هيئة حماية المستهلك الحكومية، كاميل خافيزوف، قوله، إنه من المحتمل أن تنتشر السلالة، التي أُطلِق عليها اسم "إيه.واي.2.4"، على نطاق واسع، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وقد يتسبب ذلك في ارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس "كوفيد-19"، التي بلغت بالفعل مستويات قياسية في روسيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020