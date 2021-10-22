كندا: حرمان الشرطة المتخلفين عن لقاح كورونا من أجورهم

ذكرت وسائل إعلام كندية أن ضباط شرطة تورنتو الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل أو لن يتلقوا التطعيم ضد كورونا بحلول 30 نوفمبر، سيحالون لإجازة غير مدفوعة الأجر حتى أجل غير مسمى.

وأشارت محطة التلفزيون الكندية "سي بي سي" نيوز، إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن ضباط الشرطة الذين يتجاهلون التطعيم من ترقيتهم وتعيينهم في مناصب قيادية".

ونقلت القناة عن مسؤول أمني كندي قوله: "التطعيم ضد كوفيد -19 يحمي صحتنا ويضمن سلامة كل موظف لدينا ويحافظ على وظائفنا والمجتمعات التي نعمل فيها".

وأبلغ 90% من أفراد الأمن عن تلقيهم التطعيم، وتم تطعيم 94% من الموظفين بشكل كامل، فيما تلقى 97% جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وبلغ إجمالي الإصابات في كندا أكثر من 1.6 مليون حالة، والوفيات أكثر من 28.6 ألف حالة.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.