الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

انفجار سيارة فى شمال إسرائيل وإصابة شخصين بجروح بالغة

انفجار سيارة
انفجار سيارة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شخصين أصيبا بجروح بالغة جراء انفجار سيارة في مدينة نهاريا بشمال إسرائيل.


ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن نجمة داوود الحمراء قولها إن المُسعفين قدموا العلاج الأولي لهما قبل نقلهما إلى مركز الجليل الطبي بالمدينة الساحلية الشمالية.


وقالت خدمة الإسعاف إن الرجلين، وهما في العقد الثالث، في حالة خطيرة وغير مستقرة.


ولم يتم الوقوف على سبب الانفجار.


وعلى صعيد آخر، صادق نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزيرا الصحة والسياحة لديه، اليوم، على خطة تنظيم السياحة الوافدة إلى إسرائيل.

ومن المقرر أن تدخل الخطة حيز التنفيذ بداية من شهر نوفمبر المقبل، التي تنص على دخول السائحين الملقحين ضد فيروس كورونا، وسيتم تعديلها وفقا لتطورات الحالة الوبائية وإمكانية اكتشاف سلالات جديدة للفيروس.

وجاءت مصادقة بينيت، بعد تأكيد درور ميفوراخ مدير قسم كورونا في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، أن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، غير قاتلة.

وقال ميفوراخ إن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا كانت قد رصدت في إنجلترا قبل ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن التقديرات الحالية تُظهر أنها ليست طفرة قاتلة، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، أمس الأول الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بسلالة "AY.4.2" لفيروس كورونا، المكتشفة سابقا في أوروبا، وسط احتمالات بأنها قد تكون أخطر من "دلتا".

وأوضحت أن الإصابة بالسلالة الجديدة تم رصدها لدى طفل يبلغ من العمر 11 عاما، عاد مؤخرا من شرق أوروبا، وتم فحصه في مطار بن جوريون الدولي بتل أبيب. 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

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وائل لطفي

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