الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

وسائل إعلام: الطيران الإسرائيلى يُحاكى هجمات على منشآت نووية إيرانية

منشآت نووية إيرانية
منشآت نووية إيرانية

 أوردت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي استأنف تدريبات على هجوم محتمل على منشآت نووية إيرانية.


وذكرت القناة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أمر بتخصيص أموال في الميزانية لمثل هذا السيناريو، بعد توقف دام عامين.


وقالت القناة إن كوخافي أمر أيضا بتدريب سلاح الجو "بشكل مكثف" لمحاكاة ضربة على البرنامج النووي الإيراني.


وأوضحت القناة أن التعليمات بشأن هذا الأمر صدرت خلال اجتماع عقده كوخافي في مكتبه في الأيام الأخيرة.


ولم يذكر التقرير مصدرًا ولم يصدر أي تعليق من المسؤولين العسكريين.


كان وزير المالية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان قال أمس الأول الثلاثاء إن الحرب حتمية وهو السبيل الوحيد لمنع إيران من الوصول إلى امتلاك سلاح نووي.


وقال ليبرمان، لموقع "واللا" الإخباري العبري، إن "المواجهة مع إيران هي مسألة وقت فقط .. وليس الكثير من الوقت".

 

و علي صعيد آخر ، صادق نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزيرا الصحة والسياحة لديه، اليوم، على خطة تنظيم السياحة الوافدة إلى إسرائيل.

 

ومن المقرر أن تدخل الخطة حيز التنفيذ بداية من شهر نوفمبر المقبل، التي تنص على دخول السائحين الملقحين ضد فيروس كورونا، وسيتم تعديلها وفقا لتطورات الحالة الوبائية وإمكانية اكتشاف سلالات جديدة للفيروس.

 

وجاءت مصادقة بينيت، بعد تأكيد درور ميفوراخ مدير قسم كورونا في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، أن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، غير قاتلة.

 

وقال ميفوراخ إن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا كانت قد رصدت في إنجلترا قبل ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن التقديرات الحالية تُظهر أنها ليست طفرة قاتلة، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

 

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، أمس الأول الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بسلالة "AY.4.2" لفيروس كورونا، المكتشفة سابقا في أوروبا، وسط احتمالات بأنها قد تكون أخطر من "دلتا".

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