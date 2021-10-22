الجمعة 22 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تباين فى عدد إصابات ووفيات كورونا اليومية بالدول العربية

إصابات كورونا
إصابات كورونا

تباينت أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد اليومية بالدول العربية.


ففي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 739 ألفا و18 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليبلغ مجموع حالات الوفاة 2126، كذلك تسجيل 140 حالة تعافي ليبلغ مجموع حالات الشفاء 732 ألفا و873 حالة.


وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 530 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية بالإضافة إلي 7 حالات وفاة و933 حالة تعافي لتبلغ نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين 96.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.


وفى السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 46 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 548 ألفا و111 إصابة، بالإضافة إلي تسجيل 3 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلي 8773، كما تم تسجيل 54 حالة تعافى ليبلغ مجموع حالات الشفاء 537 ألفا و149 حالة.


وفي تونس، أفادت وزارة الصحة في بيان صادر عنها مساء اليوم الخميس بأنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و132 حالة.


أما في المغرب، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 255 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 943222 حالة .


وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 8847 من الفحوصات، قد بلغ 9023396 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.

 

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 13 وفاة ليصل العدد إلى 14593، كما تم تسجيل 344 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 923257.
 

وأعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23440505 شخصا حتى اليوم.

وزارة فلسطين جديدة جديد خلال الصحة اصابة المغرب السعودية وزارة الصحة الدول العربية العربية سعودي العربي فيروس كورونا كورونا فيروس كورونا المستجد وفيات كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

سقوط سيارة «ميكروباص» فى ترعة الجيزاوية بالبدرشين

إيطاليا: مؤتمر طرابلس دليل على استعداد ليبيا للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار

بعد غلقه.. تعرف على الطرق البديلة لشارع الهرم

لحظة إغلاق شارع الهرم تمهيدًا لبدء أعمال مترو أنفاق الخط الرابع (صور)

العالم يتابع تعامد الشمس على الملك رمسيس الثانى.. اليوم

معلم يعتدى على طالب بالضرب والتعليم تحقق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

ماجد حبته

خمس هزّات!

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

انفجار سيارة فى شمال إسرائيل وإصابة شخصين بجروح بالغة

لأول مرة منذ تولى بايدن.. إسرائيل تبنى 3000 وحدة استيطانية فى الضفة

إسرائيل تصادق على خطة «تتظيم السياحة» لمنع انتشار كورونا