تباين فى عدد إصابات ووفيات كورونا اليومية بالدول العربية

تباينت أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد اليومية بالدول العربية.



ففي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 739 ألفا و18 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليبلغ مجموع حالات الوفاة 2126، كذلك تسجيل 140 حالة تعافي ليبلغ مجموع حالات الشفاء 732 ألفا و873 حالة.



وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 530 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية بالإضافة إلي 7 حالات وفاة و933 حالة تعافي لتبلغ نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين 96.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



وفى السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 46 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 548 ألفا و111 إصابة، بالإضافة إلي تسجيل 3 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلي 8773، كما تم تسجيل 54 حالة تعافى ليبلغ مجموع حالات الشفاء 537 ألفا و149 حالة.



وفي تونس، أفادت وزارة الصحة في بيان صادر عنها مساء اليوم الخميس بأنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و132 حالة.



أما في المغرب، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 255 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 943222 حالة .



وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 8847 من الفحوصات، قد بلغ 9023396 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 13 وفاة ليصل العدد إلى 14593، كما تم تسجيل 344 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 923257.



وأعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23440505 شخصا حتى اليوم.