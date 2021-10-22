رئيس المجلس الرئاسى الليبى يتلقى دعوة للمشاركة فى مؤتمر دولى بباريس

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لحضور مؤتمر دولي سيعقد بالعاصمة باريس نوفمبر المقبل، على مستوى رؤساء دول العالم والحكومات، لبحث سبل إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبي.

وقدم الدعوة - نيابة عن الرئيس الفرنسي - وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال لقائه مع المنفي، على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لدعم استقرار ليبيا.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المنفي ولودريان ناقشا ملف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وتعزيز الاستقرار في ليبيا، والذي سينعكس على المنطقة برمتها.

وأكد المنفي أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل عبور المرحلة الراهنة، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن؛ بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى الاستقرار الدائم.

من جانبه عبر وزير الخارجية الفرنسي عن سعادته بحالة الأمن والأمان في العاصمة طرابلس، وبما شاهده من استقرار، وعودة الحياة إلى طبيعتها في عموم البلاد، منذ تولي السلطات الجديدة قيادة البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، معرباً عن تمنياته بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة لو فيجارو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرغب أن يعلن قبل عيد الميلاد عن تشييد ستة مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء المضغوط.

وأوضحت الصحيفة أن الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وتأثير ذلك على الإنفاق المنزلي على الطاقة قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية كان لهما أثر كبير في اتخاذ قرار تشييد المفاعلات الجديدة.

وامتنع المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية عن التعليق.

وكان ماكرون قد تعهد في بداية توليه الرئاسة بتقليص الاعتماد على المفاعلات النووية في إنتاج الطاقة إلى 50 % من 75 % بحلول عام 2035، لكن أزمة أسعار الطاقة تغير الأجواء في باريس.

ونقلت لو فيجارو عن مسؤول حكومي كبير لم تسمه قوله "أزمة الطاقة توضح أننا على حق في اختيارنا الطاقة النووية في مسعانا للتحول إلى مصادر للطاقة صديقة البيئة".

من جانبه أعلنت السلطات الفرنسية أنّها أنقذت يومي الأحد والإثنين في بحر المانش 213 مهاجراً أبحروا على متن قوارب متهالكة من سواحل البلاد الشمالية في محاولة للوصول إلى إنجلترا.