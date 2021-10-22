الجمعة 22 أكتوبر 2021
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عالم

إيطاليا: مؤتمر طرابلس دليل على استعداد ليبيا للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار

لويجي دي مايو
لويجي دي مايو

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن  المؤتمر الوزاري حول "مبادرة استقرار ليبيا" يمثل إشارة هامة على استعداد ليبيا لإحراز تقدم في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع عمل الأمم المتحدة.

 

وأشار رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، على هامش المؤتمر إلى الأهمية المطلقة للشراكة مع ليبيا، مشددا على عزم إيطاليا التعاون مع السلطات الليبية ومع جميع مفاصل الدولة لدعم المراحل التالية من العملية السياسية وأولويتيها الأكثر إلحاحًا وهي إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر،انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.


وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء الإيطالية، أن اللقاء تناول مناقشة الملفات الرئيسية للعلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون التجاري وفي مجالات البنية التحتية والهجرة.

 

وعلى صعيد آخر، سجلت إيطاليا 3699 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

كما سجلت البلاد 33 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.


وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و725 ألفا و887 إصابة، والوفيات إلى 131 ألفا و688 حالة.
 

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 87 مليونا و667 ألفا و667 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

 

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 

وفي سياق متصل، أعلن وكيل وزارة الصحة الإيطالية أندريا كوستا، الأربعاء، أن بلاده قد تبدأ قريبًا في تقديم جرعات ثالثة من لقاحات كورونا لقطاع أوسع من السكان.
 

ونقلت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية عن كوستا قوله "في الوقت الحالي، تقدم إيطاليا جرعات ثالثة للمعرضين للخطر سريريًا وللمسنين وللعاملين الصحيين، ونعتقد أنه مع نهاية هذا العام وبداية العام المقبل سنمضي قدما في توسيع نطاق الأشخاص الذين يجب أن يتلقوا الجرعة الثالثة، هذا هو الإطار الزمني الذي ندرسه".

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وائل لطفي

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