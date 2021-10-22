الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انعقاد لجنة التشاور السياسى بين السودان والصين

السفير محمد شريف
السفير محمد شريف

انعقد اجتماع لجنة التشاور السياسي بين السودان و جمهورية الصين الشعبية، حيث ترأس الجانب السوداني السفير محمد شريف عبد الله وكيل وزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب الصيني نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي.


وحسبما أفادت وكالة أنباء “سونا” السودانية، تناول الاجتماع، الذي عُقد عبر تقنية (الفيديو كونفرنس)، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، فضلا عن التعاون في المجالين الدولي والإقليمي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.


واستعرض وكيل وزارة الخارجية السودانية التطورات الإيجابية التي شهدها السودان منذ ثورة ديسمبر، مشيرا إلى الثمار  الإنجازات التي تحققت عقب الثورة بعد إنهاء السودان العزلة في علاقاته الخارجية بعد الثورة ورفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب والانفتاح على المجتمع الدولي فضلا عن الإصلاحات التي عززت من الحريات و تحقيق السلام و الاستقرار و تحرير الاقتصاد.


و أشاد بعلاقات الصداقة ومتانة العلاقات التاريخية و الإستراتيجية بين البلدين، معربا في ذات الوقت عن تقديره للدعم الذي قدمته الصين للسودان منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.


من جانبه، عبر نائب وزير الخارجية الصيني، عن سعادته  البالغة بانعقاد اللجنة، مشيدا بعمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين.


و أكد الارتياح للتطورات الإيجابية التي يشهدها السودان، منوها بجهود الحكومة الإنتقالية لتحقيق السلام و الاستقرار بالسودان.


كما أكد مواصلة بلاده جهودها في تقديم دعمها ومساعداتها للسودان وحرصها على إرساء السبل الملائمة للدفع قدما بعلاقات التعاون العملي بين الصين و السودان في كافة المجالات بما يدعم مسيرة البناء في السودان.


و أكد الجانبان على تفعيل آلية فريق العمل المشترك بين البلدين و التي سوف يسهم انعقادها في معالجة العقبات التي تواجه التعاون العملي بين  السودان و الصين.

قدم تعاون الحكومة وزارة مجتمع سودانى السودان الصين جمهور على عمل عقد اجتماع سفير

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