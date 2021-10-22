العثور على أسلحة وقنابل فى مخبأ جنوبى جنوب أفريقيا

عثرت الشرطة في مدينة ويست راند جنوبي دولة جنوب أفريقيا على بنادق آلية وقنابل وذخيرة حية مدفونة في مخبأ بأحد الحقول.



وذكر موقع "أي او إل" الجنوب أفريقي أنه تم ابلاغ الشرطة بشأن الأسلحة من جانب أفراد أحد المجتمعات المحلية في كروجرسدورب كانوا يجمعون الحطب في الحقول.



وأكد المتحدث باسم شرطة جوتنج، الكولونيل ديماكاتسو سيل، أن الشرطة فتحت تحقيقا للوقوف على تفاصيل الأسلحة.



وقالت الشرطة إن الأسلحة تشمل أربع بنادق من طراز كلاشينكوف 47، و 20 قنبلة يدوية، واثنين من الأسلحة النارية من عيار 9 ملم ، وعشرة صواعق ، و 16 خزنة كلاشينكوف بها 480 طلقة، بالإضافة إلى صندوق مغلق يحتوي على 700 طلقة.. مشيرة إلى أنه لم يتم إجراء أي اعتقالات.



يشار إلى أن جنوب أفريقيا بها الكثير من العصابات المسلحة والتي تنشط في مناطق متفرقة من البلاد والتي عادة ما تستخدم الاسحلة في تنفبذ جرائمها أو في الاشتبكات المسلحة مع العصابات الأخرى.. وقامت الشرطة العديد من العمليات من أجل استباب الأمن في البلاد.

وعلى صعيد آخر، بدأت جنوب إفريقيا في تطعيم الأطفال من عمر 12 عاما ومن هم أكبر ضد فيروس كورونا (كوفيد19-)، لتكون بذلك أول دولة في إفريقيا جنوب الصحراء تقوم بذلك.

وأعلنت وزارة الصحة أنه سيتم تطعيم ما لا يقل عن 3.25 مليون من الفتيان والفتيات بحلول يناير .2022

وأوضحت أن هؤلاء الأطفال سيتلقون في البداية جرعة واحدة من لقاح فايزر/بيونتيك .

ولقد حصل نحو 11 مليون شخص على التطعيم الكامل، من بين عدد سكان جنوب إفريقيا الذي يبلغ 60 مليون نسمة.

وسجلت جنوب إفريقيا 3 ملايين إصابة بكوفيد19- حتى الآن، لتصبح الدولة الأكثر تضررا من الفيروس في أفريقيا.