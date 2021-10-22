الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بوتين: علييف وباشينيان أبديا الحكمة السياسية بقرارهما وقف إراقة الدماء فى قره باغ

بوتين
بوتين

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أبديا الحكمة السياسية بقرارهما وقف إراقة الدماء في إقليم قره باغ.


وقال بوتين خلال منتدى "فالداي" الدولي للحوار: "يجب الإشادة بالحكمة السياسية للرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني. وعلى الرغم من كل مأساوية الأحداث، تمكنا من تجاوز الظرف السياسي اللحظي واتخاذ قرار مسؤول جدا".

 

وأضاف: "في نهاية المطاف تمكن الرئيس علييف ورئيس الوزراء باشينيان من وقف إراقة الدماء. لكن المسألة لا تكمن في ذلك فحسب، رغم أنه لا شيء أهم من الحفاظ على حياة الناس. إلا أن هناك جوانب مهمة أخرى، تتمثل في ضرورة خلق الظروف لتسوية مستدامة في الإقليم بشكل عام".

 

وشدد الرئيس الروسي على أنه يتم حاليا الحفاظ على الهدوء على الرغم من حوادث منفردة تؤدي في بعض الأحيان إلى وقوع ضحايا.

 

وعلي صعيد آخر ، كشفت وسائل إعلام روسية، عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا "كوفيد - 19" في العاصمة موسكو، وذلك بعد تسجيل بعض حالات الإصابة بسلالة متحورة جديدة من الفيروس، يُعتقد أنها أكثر عدوى من متحور "دلتا"، الذي ظهر بدايةً في الهند قبل انتشارها في كثير من دول العالم.

 

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن كبير الباحثين في هيئة حماية المستهلك الحكومية، كاميل خافيزوف، قوله، إنه من المحتمل أن تنتشر السلالة، التي أُطلِق عليها اسم "إيه.واي.2.4"، على نطاق واسع، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

 

وقد يتسبب ذلك في ارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس "كوفيد-19"، التي بلغت بالفعل مستويات قياسية في روسيا.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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وائل لطفي

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