الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

قبرص تضع المريخ نصب عينيها بأداة لتحديد عمر الصخور

المريخ
المريخ

أكد رئيس منظمة قبرص لاستكشاف الفضاء جورج دانوس أن بلاده تهدف إلى الانضمام لمحاولات استكشاف الفضاء بتطوير أداة أشعة صغيرة، قادرة على تحديد عمر عينات من التربة والصخور المريخية.

 

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، قال، إن "المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.5 مليون يورو، هو الأول بالنسبة لقبرص والهدف هو استكماله خلال 18 شهرا".

 

وأضاف: "المنظمة ستبحث عن شركاء منهم (ناسا) ووكالة الفضاء الأوروبية لنقل الأداة على متن سفينة فضاء متجهة إلى المريخ من أجل مزيد من الدقة في دراسة التربة والصخور على سطح المريخ".

 

وانضمت مجموعة من العلماء البارزين إلى المشروع ومنهم مارسيلو كوراديني، المدير السابق لقسم استكشاف النظام الشمسي في وكالة الفضاء الأوروبية، وإنريكو فلاميني رئيس العلماء سابقا في وكالة الفضاء الإيطالية، ولوتشيا مارينانغيلي عالمة جيولوجيا الكواكب.

 

واختار العلماء قبرص لتطوير الأداة لأنه بالإمكان اختبارها على جيوب في التربة الصخرية والبركانية على متن الجزيرة الواقعة شرقي البحر المتوسط، والتي تشبه تلك الموجودة على المريخ.

 

وحدد العلماء منطقتين في الأقل بقبرص تشبه فيهما الصخور ورواسب التربة بعد تأثرها بعوامل المياه والرياح سطح المريخ.

 

وأطلق على الأداة اسم "إن تايم"، وتعمل على إطلاق أشعة سينية على عينات صغيرة من التربة والصخور والتي تسفر عن خروج ضوء يتمكن من خلاله العلماء من تحديد عمر العينات.

 

قالت وزارة الصحة القبرصية، إن أكثر من 6 آلاف و600 شخص تلقوا الجرعة التعزيزية ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.


وقالت الوزارة- وفقًا لما ذكرته صحيفة "قبرص ميل"، عبر موقعها الإلكتروني- إن 6 آلاف و615 شخصًا في أنحاء قبرص تلقوا الجرعة الثالثة بينهم كبار السن والعاملون في المجال الصحي في البلاد.


وأضافت أنه يتعيين على المواطنين تقديم بطاقة هوية أو جواز السفر، بالإضافة إلى بطاقة التطعيم الخاصة بهم للجرعتين السابقتين.

لتحديد تحدي تحديد قبرص أداة عين عمر تضع الصخور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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