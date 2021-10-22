بوتين: الشركات الأمنية الخاصة لا تعمل بتكليف من روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الشركات الأمنية الخاصة من روسيا، لا تعمل في الخارج بتكليف من الدولة الروسية ولا تخدم مصالحها.

وقال بوتين ردا على سؤال بهذا الصدد خلال جلسة لمنتدى "فالداي" الحواري : "إنها شركات خاصة، وهذه ليست الدولة، وهي لا تعمل لصالح الدولة الروسية، وإذا كانت موجودة في منطقة ما، فهذا ليس بتكليف من الدولة الروسية".

وأضاف: "هذا قطاع خاص ومصالح خاصة مرتبطة باستخراج موارد الطاقة مثلا، أو موارد أخرى مثل الذهب والأحجار الكريمة".

وتابع: "وإذا كان ذلك يناقض مصالح الدولة الروسية، وهذا يحدث أحيانا للأسف، فعلينا أن نتعامل مع هذا الأمر طبعا، ونحن سنقوم بذلك".

وبشأن حضور شركات أمنية روسية في مالي، قال بوتين: "بحثنا هذا الموضوع أكثر من مرة مع شركائنا الفرنسيين، وأنا تحدثت عن ذلك شحصيا، وتحدث معي عن ذلك الرئيس ماكرون".

وعلي صعيد آخر ، كشفت وسائل إعلام روسية، عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا "كوفيد - 19" في العاصمة موسكو، وذلك بعد تسجيل بعض حالات الإصابة بسلالة متحورة جديدة من الفيروس، يُعتقد أنها أكثر عدوى من متحور "دلتا"، الذي ظهر بدايةً في الهند قبل انتشارها في كثير من دول العالم.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن كبير الباحثين في هيئة حماية المستهلك الحكومية، كاميل خافيزوف، قوله، إنه من المحتمل أن تنتشر السلالة، التي أُطلِق عليها اسم "إيه.واي.2.4"، على نطاق واسع، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وقد يتسبب ذلك في ارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس "كوفيد-19"، التي بلغت بالفعل مستويات قياسية في روسيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.