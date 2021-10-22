إيطاليا تسمح لسفر مواطنيها للسياحة بشرم الشيخ ومرسى علم.. بشروط

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل، أن الحكومة الإيطالية قررت تيسير ممرات آمنة للسائحين الإيطاليين لعدد من الدول المتواجدة خارج الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى إنجاز رحلات سياحية مطبقة إجراءات السلامة الصحية وخالية من فيروس كورونا، وقد تم اختيار المنتجعات السياحية بشرم الشيخ ومرسى علم لتيسير الرحلات إليها.

وأضافت الغرفة أن الخارجية المصرية قد تلقت خطابًا من نظيرتها الإيطالية بشأن تفعيل ممرات سياحية آمنة للإيطاليين خارج دول الاتحاد الأوروبي، وقد تمت الموافقة على هذا الإجراء على أساس تجريبي طبقا لقواعد واشتراطات وقائية، وخاصة أنه يحظر على الإيطاليين السفر بغرض السياحة للبلدان خارج الاتحاد الأوروبي وسيتم السماح للسفر من إيطاليا إلى شرم الشيخ ومرسى علم، وفقا لاشتراطات صحية محددة، كما سيتم إعفاء هؤلاء المسافرين من المراقبة الصحية والتزامات العزلة الوقائية.

ومن ضمن هذه الاشتراطات يجب أن يكون المسافر الإيطالي حاملًا لشهادة كوفيد 19 الخضراء، والتى تثبت التطعيم بلقاح المضاد لفيروس كورونا أو الشفاء من الفيروس، وتقديم المسافر الإيطالى اختبار مسح فيروس كورونا بنتيجة سلبية يتم إجراؤه في غضون 48 ساعة قبل مغادرة الأراضى الإيطالية، كما يقوم السائح الإيطالى بإجراء اختبار آخر للفيروس أثناء إقامته فى حالة أن تزيد مدة الإقامة عن سبعة أيام، كما يتم إجراء مسحة طبية قبل العودة إلى إيطاليا، والخروج من مصر بـ 48 ساعة ويتم تقديمها عند وصوله مطار إيطاليا.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار قد شاركت مؤخرا فى معرض TTG ريمني السياحي والذي انعقد في مدينة ريمني الإيطالية من ١٣ وحتى ١٥ أكتوبر الجاري، بجناح مساحته 96 متر مربع والذي يعتبر من أهم المعارض السياحية الدولية في السوق السياحي الإيطالي.

وقد تم عدد من اللقاءات المهنية لبحث سبل استعادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالي لمصر، على هامش مشاركة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات مؤتمر ومعرض TTG ريمني السياحي.