مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر وقوع 3 حوادث متفرقة فى البحيرة

لقي شاب مصرعه وأصيب 7 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم،اليوم الخميس، جراء وقوع 3 حوادث متفرقة بدائرة مراكز "كفر الدوار وإيتاي البارود ووادي النطرون"، بمحافظة البحيرة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كفر الدوار العام.



تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة وموتوسكل بالطريق الدولي الساحلي بكفر الدوار وهروب السيارة وأسفر الحادث عن إصابة "جمعة عبد العليم"، ومقيم بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ووفاة " محمد ريان أبو زيد" ومقيم بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقلهم إلي مستشفي إدكو العام، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة.



وكما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي الاروج يفيد باستقبال مستشفى ايتاي البارود مصابين بحادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك أمام قرية كفر الشيخ إيتاي البارود وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم كلًا من:" أحمد السعداوي خميس، 34 عامًا، كوثر أحمد عبد الستار، 25 عامًا، صابرين الأغريفي، 26 عامًا، نرمين أنور عبد السلام، 21 عامًا، وجاري عمل الاسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.



وكما تلقي مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وصول مصابين مستشفي وادي النطرون وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب تروسيكل مع نفسه، أمام بنزيمه صبحي مدخل النجاح كوم حمادة، وأسفر الحادث عن اصابة كلًا من:" مدحت عبده السيد، 36 عامًا، عبدالمقصود جوده عبد المقصود، 46 عامًا"، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى وادى النطرون لعمل الاسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.



وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع وأخطرت النيابات العامة لمباشرة التحقيق.