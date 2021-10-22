الجمعة 22 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر وقوع 3 حوادث متفرقة فى البحيرة

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شاب مصرعه وأصيب 7 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم،اليوم الخميس، جراء وقوع 3 حوادث متفرقة بدائرة مراكز "كفر الدوار وإيتاي البارود ووادي النطرون"، بمحافظة البحيرة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كفر الدوار العام.


تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة وموتوسكل بالطريق الدولي الساحلي بكفر الدوار وهروب السيارة وأسفر الحادث عن إصابة "جمعة عبد العليم"، ومقيم بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ووفاة " محمد ريان أبو زيد" ومقيم بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقلهم إلي مستشفي إدكو العام، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة.


وكما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي الاروج يفيد باستقبال مستشفى ايتاي البارود مصابين بحادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك أمام قرية كفر الشيخ إيتاي البارود وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم كلًا من:" أحمد السعداوي خميس، 34 عامًا، كوثر أحمد عبد الستار، 25 عامًا، صابرين الأغريفي، 26 عامًا، نرمين أنور عبد السلام، 21 عامًا، وجاري عمل الاسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.


وكما تلقي مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وصول مصابين مستشفي وادي النطرون وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب تروسيكل مع نفسه، أمام بنزيمه صبحي مدخل النجاح كوم حمادة، وأسفر الحادث عن اصابة كلًا من:" مدحت عبده السيد، 36 عامًا، عبدالمقصود جوده عبد المقصود، 46 عامًا"، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى وادى النطرون لعمل الاسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.


وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع وأخطرت النيابات العامة لمباشرة التحقيق.

محافظة البحيرة حادث تصادم كفر الشيخ وادى النطرون أحمد شيخ النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

بعد غلقه.. تعرف على الطرق البديلة لشارع الهرم

سقوط سيارة «ميكروباص» فى ترعة الجيزاوية بالبدرشين

لحظة إغلاق شارع الهرم تمهيدًا لبدء أعمال مترو أنفاق الخط الرابع (صور)

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021

«رياح وشبورة وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل

انعقاد لجنة التشاور السياسى بين السودان والصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

ماجد حبته

خمس هزّات!

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

لأول مرة منذ تولى بايدن.. إسرائيل تبنى 3000 وحدة استيطانية فى الضفة

إسرائيل تصادق على خطة «تتظيم السياحة» لمنع انتشار كورونا

الخارجية الفلسطينية: الرفض الشكلى لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى لم يعُد كافيًا