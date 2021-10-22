الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير الرياضة: تكثيف البرامج والمشروعات المخصصة لأبناء المحافظات الحدودية

محافظ مطروح ووزير
محافظ مطروح ووزير الشباب والرياضة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اهتمام الوزارة بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية وفي المقدمة منها المحافظات الحدودية، وذلك بالتنسيق التام مع  المحافظين لإتاحة الفرصة أمام أبناء مصر لممارسة مختلف الأنشطة والرياضية داخل تلك المنشآت.

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محافظ مطروح ووزير الشباب والرياضة 

ولفت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى تكثيف البرامج والمشروعات المقدمة من الوزارة والمخصصة لأبناء المحافظات الحدودية، والتي يتم تنفيذها على مدار العام في ضوء اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بشباب المحافظات الحدودية، وإيماناً بدورهم الفعال في تحقيق التنمية .

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محافظ مطروح ووزير الشباب والرياضة 

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر الي وزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر لمنظومة الرياضة والتي بلغت 16 مليون جنيه لإنشاء عدد من مراكز الشباب والأندية وملاعب منها 6 ملايين بقرى "حياة كريمة". 

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محافظ مطروح ووزير الشباب والرياضة 


واستعرض اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح عدد من المطالب التي أكد وزير الشباب والرياضة، العمل على تلبيتها سواء تطوير أندية  ودعم الأندية الكبرى بمطروح بصالات جيم،  بالإضافة إلى الحاجة لتأهيل فريق الهجن بمطروح مع إنشاء مضماري العلمين والسلوم، وكذلك التنسيق لإنشاء نادي للفروسية والجار التنسيق حاليًا مع الجانب الإماراتي لخبرته في هذه اللعبة.  

 

يذكر أن وزير الشباب والرياضة ومحافظ مطروح يشاركان في المهرجان الرياضي بقاعدة  3 يوليو البحرية. 

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محافظ مطروح ووزير الشباب والرياضة 

وكان قد استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك عقب وصوله إلى المحافظة ضمن زياراته الميدانية التي يقوم بها للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.

وعقد محافظ مطروح ووزير الشباب والرياضة اجتماعاً لبحث الأوضاع الراهنة على صعيد مراكز شباب وأندية مطروح بحضور النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، والنائب رزق علواني عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن أبو قديرة عضو مجلس النواب، والنائبة سحر عيد عضو مجلس النواب، والشيخ صلاح جبر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وغادة جمال رئيس الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة.

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محافظ مطروح ووزير الشباب والرياضة 
محافظ مطروح وزير الشباب والرياضة القيادة السياسية محافظات الجمهورية المحافظات الحدودية قرى حياة كريمة

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