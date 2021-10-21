الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

لأول مرة منذ تولى بايدن.. إسرائيل تبنى 3000 وحدة استيطانية فى الضفة

وحدات استيطانية
وحدات استيطانية

صادقت السلطات في إسرائيل على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى مئات الوحدات السكنية للفلسطينيين في المنطقة «ج».

وجاء ذلك القرار بعد تأخير دام لمدة شهرين، فيما سيبدأ تنفيذه خلال الأسبوع المقبل، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

من جانبه، قال باراك رافيد المراسل الدبلوماسي بموقع «واللا» الإسرائيلي، إن المصادقة على بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية تعتبر الأولى منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه، كما أنها أول مرة منذ 2007 توافق على أعداد كبيرة من المنازل للفلسطينيين.

وقال نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق، إنه تفاجأ بموقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تجاه البناء الإسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وكشفت التقارير الإسرائيلية أن بينيت أكد خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الأمني المصغر «الكابينت»، أنه تفاجأ، بعد توليه منصبه في شهر يونيو الماضي، بتركيز الإدارة الأمريكية الحالية بشكل كبير على البناء الإسرائيلي في الضفة الغربية.

إسرائيل وحدة استيطانية الضفة الغربية الرئيس الامريكي جو بايدن الوحدات السكنية للفلسطينيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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