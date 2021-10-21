الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

«النواب الليبى» يشيد بكلمة شكرى لدعم استقرار ليبيا ودور مصر فى حل الأزمة

النائب الثاني لرئيس
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي أحميد حومه

رحب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي أحميد حومه، الخميس، بكلمة وزير الخارجية سامح شكري خلال كلمته اليوم في المؤتمر الوزاري لدعم استقرار ليبيا بشأن وفاء مجلس النواب بالتزاماته عبر إصدار القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وأكد حومة في بين لمجلس النواب الليبي مساء اليوم عبر موقعه الالكتروني، حرص مجلس النواب على إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021م ودعمه الكامل للمفوضية العليا للانتخابات لتحقيق ذلك.

وأشاد أحميد حومه بدور مصر في دعم الشعب الليبي وتحقيق إرادته وأمن واستقرار ليبيا من خلال دعم ملف المصالحة الوطنية عبر عقد اللقاءات المتواصلة لإنهاء الانقسام والتشظي وتحقيق المصالحة الوطنية.

وتقدم أحميد حومه بشكره وامتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري الشقيق على دعمهم لاشقائهم في ليبيا مؤكداً أن مصر كانت عبر التاريخ وستظل السند الحقيقي لليبيا وشعبها في كل الأزمات والمحن.

كما دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب كل الدول الشقيقة والصديقة لدعم الشعب الليبي في اجراء الانتخابات في موعدها عبر دعم مجلس النواب والقوانين التي أصدرها القاضية باجراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية في موعدها المقرر.

 

كلمة شكري بمؤتمر استقرار ليبيا

وشارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في مؤتمر دعم استقرار ليبيا، والذي عقد في العاصمة طرابلس.

وأكد وزير الخارجية خلال كلمته بالمؤتمر حرص مصر البالغ على دعم ليبيا فى إطار العلاقات الثنائية أو عبر تعزيز مختلف المساعي التي من شأنها أن تفضي إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة، وتنفيذ كافة مقررات خارطة الطريق التى أقرها الليبيون، وخروج جميع القوات الأجنبية العسكرية والمسلحة من ليبيا بما يلبي تطلعاتهم للانطلاق إلى مستقبل أفضل.

وتابع وزير الخارجية، "أُثمن في هذا السياق الإجراءات المتخذة من جانب المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية في الإعداد للانتخابات، وجهود مجلس النواب الليبي وإصداره قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتنسيقه بشأنهما مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية التي تبذل جهوداً كبيرةً حتى يتسنى عقد الاستحقاق الانتخابي في موعده بما يتيح لأشقائنا الليبيين المجال للتعبير عن إرادتهم الحرة في اختيار قياداتهم ورسم مستقبل بلدهم بعيداً عن أي تأثير خارجي".

وأكد تطلع مصر إلى نجاح إتمام هذا الاستحقاق دون إقصاء أو تهميش، في موعده، بالشكل الذي يليق بقيمة وتاريخ الشعب الليبي الشقيق، لكي تعود ليبيا إلى مكانتها ودورها العربي والإقليمي الفاعل.

مجلس النواب الليبي أحميد حومه سامح شكري المؤتمر الوزاري لدعم استقرار ليبيا ليبيا مصر عبدالفتاح السيسي

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وائل لطفي

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