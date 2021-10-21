الخميس 21 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رعشة وغباء.. الأعراض المصاحبة لانسحاب المخدر من الجسم

الادمان
الادمان

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن أعراض، اليوم، إنسحاب المخدر من الجسم في ظل ارتفاع معدلات التعافي من خلال الخط الساخن للصندوق.

أضاف الصندوق، عبر موقعه الإلكتروني، أن أعراض الانسحاب تتمثل فى مجموعة الشكاوى والأعراض التى تظهر عند التوقف عن التعاطى وتشمل أى جزء من أجزاء الجسم حسب نوع المادة وجرعة التعاطى ومدة التعاطى ومن هذه الأعراض:

- الرجفة أو الارتعاش. 
- قصور ذهنى.
البلادة أو الغباء.
نقص الانتباه.
السرحان.
- التشنجات الصرعية وكثيراً ما نجد شخصا يسقط أمامنا دون أن نعرف الحقيقة أنه يتعاطى.
- الهلاوس: السمعية ، البصرية ، الشمية.
- المشاكل الوجدانية: النشاط الزائد غير المفيد ، الكآبة والاكتئاب.

أشار إلى أن صندوق علاج مرضى الإدمان يقدم خدماته العلاجية من خلال المراكز المتخصصة التابعة للصندوق، وأيضًا المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها حتى الآن 27 مركزا يى 17 محافظة، بعدما كانت لا تتعدى 12 مركزًا عام 2014.

وقال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة، حيث إن نسبة 45.17% بدأوا من سن 15 سنة حتى 20 سنة و33.92 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 14.21%.

أضاف عثمان أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل أسرى والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية، أيضا توهم البحث عن المتعة، كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب وعدم القدرة المادية ومشاكل في العمل وضغوط الأهل والتعرض لحادث بسبب المخدرات.

الخط الساخن وزير التضامن علاج الإدمان المستشفيات المخدرات مخدرات المراكز

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

بعد غلقه.. تعرف على الطرق البديلة لشارع الهرم

سقوط سيارة «ميكروباص» فى ترعة الجيزاوية بالبدرشين

محافظ المنوفية: 9 مليارات جنيه لتطوير حياة المواطنين فى 81 قرية (حوار)

لحظة إغلاق شارع الهرم تمهيدًا لبدء أعمال مترو أنفاق الخط الرابع (صور)

حقيقة انفصال نانسى عجرم عن زوجها فادى الهاشم

«رياح وشبورة وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

ماجد حبته

خمس هزّات!

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

لأول مرة منذ تولى بايدن.. إسرائيل تبنى 3000 وحدة استيطانية فى الضفة

إسرائيل تصادق على خطة «تتظيم السياحة» لمنع انتشار كورونا

الخارجية الفلسطينية: الرفض الشكلى لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى لم يعُد كافيًا