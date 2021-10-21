رعشة وغباء.. الأعراض المصاحبة لانسحاب المخدر من الجسم

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن أعراض، اليوم، إنسحاب المخدر من الجسم في ظل ارتفاع معدلات التعافي من خلال الخط الساخن للصندوق.

أضاف الصندوق، عبر موقعه الإلكتروني، أن أعراض الانسحاب تتمثل فى مجموعة الشكاوى والأعراض التى تظهر عند التوقف عن التعاطى وتشمل أى جزء من أجزاء الجسم حسب نوع المادة وجرعة التعاطى ومدة التعاطى ومن هذه الأعراض:

- الرجفة أو الارتعاش.

- قصور ذهنى.

البلادة أو الغباء.

نقص الانتباه.

السرحان.

- التشنجات الصرعية وكثيراً ما نجد شخصا يسقط أمامنا دون أن نعرف الحقيقة أنه يتعاطى.

- الهلاوس: السمعية ، البصرية ، الشمية.

- المشاكل الوجدانية: النشاط الزائد غير المفيد ، الكآبة والاكتئاب.

أشار إلى أن صندوق علاج مرضى الإدمان يقدم خدماته العلاجية من خلال المراكز المتخصصة التابعة للصندوق، وأيضًا المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها حتى الآن 27 مركزا يى 17 محافظة، بعدما كانت لا تتعدى 12 مركزًا عام 2014.

وقال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة، حيث إن نسبة 45.17% بدأوا من سن 15 سنة حتى 20 سنة و33.92 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 14.21%.

أضاف عثمان أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل أسرى والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية، أيضا توهم البحث عن المتعة، كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب وعدم القدرة المادية ومشاكل في العمل وضغوط الأهل والتعرض لحادث بسبب المخدرات.