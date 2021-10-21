الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أطفال مطروح يستقبلون وزير الرياضة بالورود والتمور

محافظ مطروح ووزير
محافظ مطروح ووزير الشباب والرياضة

استقبل خالد شعيب، محافظ مطروح، الخميس، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وذلك خلال زيارته لمطروح؛ للمشاركة في فعاليات المهرجان الرياضي غدًا، فيما استقبل أطفال المحافظة بالورود والتمور وزير الرياضة الذي أعرب عن سعادته بحفاوة الترحيب.

وعقد محافظ مطروح ووزير الرياضة اجتماعًا مع نواب البرلمان والشيوخ بالمحافظة؛ لمناقشة عدد من احتياجات مطروح في مجال الشباب. 

ونظمت وزارة الرياضة من خلال مديرية الشباب بمطروح 2 أكتوبر ٢٠٢١، فعاليات الفوج الثالث للبرنامج الرئاسى العاجل (أهل مصر) لأبناء المحافظات الحدودية داخل محافظة القاهرة.

 وقال خالد عبد الحميد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح إن فعاليات الفوج الثالث ضم 29 مشاركًا من شباب وفتيات ومشرف يشمل برنامج عمل الفوج الثالث داخل محافظة القاهرة زيارة عدد من المناطق السياحية والأثرية والتاريخية بهدف تعريف الشباب بمعالم مصر ومنها الأهرامات ومجمع الأديان وندوة تنمية بشرية وذلك فى اليوم الثانى. 

محافظ مطروح وزير الشباب والرياضة مطروح المهرجان الرياضي أشرف صبحي

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