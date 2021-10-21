وزير الأوقاف: إكرام ضيف الوطن يدل على سماحة النفس

صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن السائح ضيف كريم يجب إكرام وفادته، وأن إكرام الضيف لا ينحصر في ضيف المنزل أو الأسرة، فضيف الوطن أولى بالإكرام، وأن إكرام ضيف الوطن يدل على أمرين:

الأول: كرم النفس وعظيم سماحتها .

والآخر: حب الوطن وقوة الانتماء إليه، فحب الوطن ليس كلاما، والوطنية ليست مجرد شعارات ترفع، إنما هي عطاء وانتماء.

وأضاف وزير الأوقاف، أن نظرية التعارف الإنساني التي أرسى قواعدها ديننا الحنيف في قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا" وما نملكه من تاريخ عظيم وتراث أثري لا مثيل له يقتضيان أن نترجم كل هذا الإرث الديني والحضاري إلى واقع ملموس في تطبيقاتنا لمفهوم التعارف الإنساني والتعايش الحضاري .

وأكد وزير الأوقاف، أن مصر بلد مضياف ومكرام على مر التاريخ، ألم يقل الحق سبحانه على لسان سيدنا يوسف (عليه السلام): "أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ"، فكل من يدخل بلدنا بطريق مشروع سائحًا أو زائرًا أو عاملًا أو مقيمًا هو ضيف عزيز علينا.

وتابع: "الذي نفهمه من قول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه“ (رواه البخاري ومسلم)، هو أن إكرام الضيف لا يقف عند المعنى الضيق الذي قد يفهمه بعض الناس من شأن الضيافة الفردية التي تتمثل في استضافة شخص ما لآخر أو لآخرين في بيته، ذلك أن إكرام الضيف أوسع من ذلك، فكل من جاء بلدنا زائرًا أو سائحًا فهو ضيف كريم عزيز، يجب علينا معاملته بإعزاز وإكرام وتقدير، لكي نبرز للعالم كله الوجه الحضاري لديننا وبلدنا وثقافتنا وتاريخنا المجيد، فإكرام الضيف أوسع من أن يكون في النطاق الفردي الضيق، إنما يتجاوزه إلى كرم النفس على جميع الأطر والمستويات”.

وأكمل حديثه: "يتطلب ذلك وعيًا مجتمعيًّا عاليًا يبدأ من تصرفاتنا من لحظة وصول السائح أو الزائر إلى بلدنا حتى مغادرته لها، وعلى كل منا دور في ذلك من خلال تيسير وسرعة إنهاء إجراءات الدخول".

واستطرد: "أن ندرك أننا نمتلك تراثًا تاريخيًّا وحضاريًّا وثقافيًّا وإنسانيًّا لا نظير له، وأننا لو أحسنا التعامل معه، وواصلنا استمرارنا في تطوير الخدمات التي نقدمها للزائرين والسائحين ، ودربنا جميع العاملين والمتعاملين مع السائحين تدريبًا فنيًا ووطنيًا متقدمًا وتزويدهم بالزاد الثقافي اللازم في ذلك لاستطعنا أن نكون في مقدمة الوجهات السياحية في العالم، وأن نقدم صورة في منتهى الرقي لوطننا، وهي الصورة التي يستحقها هذا الوطن، ويقع على عاتقنا جميعًا التعاون لإبرازها".

وأكد مختار جمعة أن القيام بذلك هو جزء من قضية بناء الوعي الرشيد التي طالما نادى بها وأكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهي قضية نؤمن بها بقوة، ونؤكد على أهميتها وعلى ضرورة التكاتف الذي يدعو إليه دائمًا سيادة الرئيس لبناء وعي مجتمعي عام رشيد .