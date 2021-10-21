حجز المتهمين بإطلاق أعيرة نارية فى مشاجرة ببولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحجز 4 أفراد 24 ساعة على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات حول اتهامهم بالتشاجر وإطلاق أعيرة نارية من طبنجة، وقيام 2 آخرين بإطلاق ألعاب نارية "شماريخ" تجاه آخرين، بإحدى المناطق بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة.

يذكر أن الواقعة بدأت بتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنا قيام بعض الأفراد بالتشاجر وإطلاق أعيرة نارية وشماريخ تجاه آخرين وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط طرفى المشاجرة وهم طرف أول "مالك مقهى، عامل لدى الأول، مقيمان بدائرة القسم" وطرف ثان "أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - سائق، مقيمان بدائرة القسم" وبحوزة المتهم الثالث والذى يظهر فى مقطع الفيديو المشار إليه "طبنجة، 3 خزينة، وعدد من الطلقات النارية، وكمية من مخدر الآيس، ومبلغ مالى، والسيارة المستخدمة فى الواقعة المشار إليها" وبحوزة المتهم الرابع "سلاح أبيض "مطواة".

بمواجهتهم أقروا بحدوث مُشادة كلامية بين الطرف الأول والمتهم الثالث حول قيمة المشروبات حال جلوسه بالمقهى المشار إليه، ثم انصرف وعاد وبرفقته المتهم الرابع، وحدثت المشاجرة بينهم على النحو الوارد بالفيديو، كما اعترف المتهم الثالث بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وبأن السلاح المضبوط هو المستخدم فى الواقعة، وأن المتهم الرابع هو مطلق الألعاب النارية "الشماريخ".

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.