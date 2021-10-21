الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المنشآت الفندقية: «السياحة» توافق على رفع نسب الإشغال لـ100%

وزير السياحة
وزير السياحة

كشف علاء عاقل، رئيس لجنة تسير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، عن قرار وزارة السياحة الذي أقرت فيه رفع الطاقة الاستيعابية للفنادق لـ100% بعد الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل هذه المنشآت.

وأكد خطاب وزارة السياحة لغرفة المنشآت الفندقية "أنه حرصًا من الدولة على دعم القطاع السياحي ووفقا لما يستجد منتطورات فيما يتعلق بمتابعة انتشار فيروس كورونا والوضع الوبائي له، فقد تقرر للمنشآت السياحية باستقبال نزلائها ومرتديها بكامل الطاقة الاستيعابية لها".

وأكد ضرورة التشديد على تطبيق صارم لجميع التدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها في هذا الشأن، وتعميم المنشورعلي حميع المنشآت السياحية.

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