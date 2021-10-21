وزير خارجية البحرين يؤكد دعم المملكة لجهود ليبيا من أجل إرساء السلام

أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، دعم مملكة البحرين للمساعي والجهود الحثيثة التي تبذلها دولة ليبيا من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام في كافة أنحاء البلاد، مشيدًا بجهود الحكومة الليبية لمعالجة عدد من المسائل الشائكة، وتأكيد التزامها بتنفيذ ما تضمنته خارطة الطريق المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي، ومخرجات مسار برلين 1 وبرلين 2، والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأشار وزير الخارجية خلال مشاركته اليوم الخميس في المؤتمر الوزاري حول مبادرة دعم استقرار ليبيا، إلى أن الأزمة الليبية بكل أبعادها فرضت تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، موضحا أنه آن الأوان لتحقيق تسوية سياسية شاملة تنهي الصراع، وتحفظ سيادة واستقلال ليبيا واستقرارها.

وتقدم الوزير- حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين - بالشكر لجهود الأمم المتحدة، ودول جوار ليبيا، والدول المعنية بالأزمة الليبية، والتي برهنت على أنها حريصة على عودة الأمن والسلم والاستقرار لهذا البلد الشقيق، داعيًا الى مواصلة هذا النهج وتقديم دعمها الكامل لاستقرار ليبيا.

وفي سياق آخر، أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بمملكة البحرين، الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، اليوم الخميس، أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 جعلت المملكة وجهة مثالية للاستثمارات ومنصة للتكنولوجيا الرقمية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تطوير علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة في كافة المجالات.

ووفقًا لوكالة أنباء البحرين، أعرب وكيل وزارة الخارجية - خلال لقائه رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان المهندس رضا بن جمعة آل صالح - عن اعتزازه وتقديره للمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية التاريخية والمتميزة بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان، مشيدًا بالإسهامات النوعية التي تضطلع بها غرفة تجارة وصناعة عُمان في تعزيز مجالات التعاون وتوسيع الشراكات القائمة بين البلدين.

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، تطلع الغرفة لتوطيد التعاون الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال مع مملكة البحرين، مثمنًا النتائج الطيبة التي تمخضت عن الاجتماع بما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين.