«كهرباء القناة» تتسلم 40 سيارة ربع نقل جديدة

قام المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، بفحص واستلام 40 سيارة ربع نقل دوبل كابينة وكابينة مفردة، وذلك لتدعيم هندسات الكهرباء التابعة للنطاق الجغرافي للشركة بسيارات جديدة.

وأوضح في بيان له مساء اليوم، أن ضم 40 سيارة جديدة لإدارة النقل بالشركة جاء في ظل التطوير والتحديث الدائم والمستمر لجميع قطاعات الشركة بصفة عامة وتطوير أسطول النقل بالشركة بصفة خاصة لما يحمله من أهمية كبرى من خلال سرعة نقل المهمات وتلبية احتياجات المواطنين وسرعة تنفيذ المهام التي توكل إلى الشركة.

وأضاف السيد، أنه حرص على فحص واستلام السيارات بنفسه كما قام بتفقد الإدارة العامة لوسائل النقل للاطمئنان على جاهزية كافة السيارات والمعدات، وكذلك التأكد من عمل كافة الصيانات لجميع المعدات.

يذكر أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء انتهت من عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم 10 أكتوبر الجاري وناقش الاجتماع نتائج الأعمال والقوائم المالية عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأثنى جميع الحضور بالجمعية على أعمال الشركة ونجاحها فى تمثيل قطاع الكهرباء فى مشروعات قومية هامة ونجاحها فى توصيل التيار الكهربائي للمرة الأولى بعدد من المناطق بمحافظات جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر وبمدينتي حلايب وشلاتين بالإضافة إلى الإنجازات التى قامت بها الشركة بمرسى علم والقصير بجانب ما حققته الشركة من نجاحات فى أعمال الضبطية القضائية ونجاحها فى التفوق على شركات التوزيع فى نسب الفقد الفنى والتجارى بجانب تصدرها شركات التوزيع التسع في إحصائية تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة والعشوائية.