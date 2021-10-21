الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكرى يجتمع بـ«قيادات الشرق الليبى» فى بنغازى.. ويلتقى المشير حفتر

وزير الخارجية يلتقي
وزير الخارجية يلتقي خليفة حفتر

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، زيارة إلى مدينة بنغازي في ليبيا، بعد مشاركته في مؤتمر دعم استقرار طرابلس.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية بنغازي لمتابعة الأعمال الجارية لتجهيز مبني القنصلية المصرية في بنغازي.

والتقى شكرى، خلال الزيارة، مع قيادات الشرق الليبي ومن بينهم نائب رئيس الحكومة الليبية حسين القطراني، وعميد بلدية بنغازي، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين فى إطار ما يربطهما من أواصر متعددة ووحدة مصير وهدف.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية قد التقي، من ناحية أخرى، خلال زيارته لبنغازي مع المشير خليفة حفتر، حيث أكد شكري على دعم مصر الكامل لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا، وما توليه من اهتمام بالغ لتسوية أزمتها بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق فى الانطلاق نحو المستقبل، واستعادة البلاد لوحدتها وسيادتها واستقرارها المنشود تحت راية وطن واحد جامع ومزدهر.

وزير الخارجية يلتقي حفتر في بنغازي

وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري
شكرى وزير الخارجية حفتر بنغازي ليبيا مصر قيادات الشرق الليبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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