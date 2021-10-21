الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بـ 1,5 مليون جنيه.. ضبط شحنة مخدرات بحوزة 4 عناصر إجرامية فى دمياط

مخدرات
مخدرات

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام)، بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، نشاط (6 عناصر إجرامية - لـ 4 منهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان دمياط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة للاتجار فى المواد المخدرة، وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (4) منهم حال مزاولة نشاطهم الإجرامى، وبحوزتهم (كمية لمخدر البانجو وزنت 40 كيلو جرام- كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام- كمية لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام- كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 500 جرام- 3 أسلحة نارية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 3 سلاح أبيض- ميزان حساس- أدوات تستخدم فى تجزئة وتغليف المواد المخدرة).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,500,000) جنيه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

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