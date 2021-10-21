الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة الشئون الخارجية فى اليابان تودع سفير مصر لدى طوكيو

سفير مصر في اليابان
سفير مصر في اليابان يلتقي وزيرة الدولة للشئون الخارجية

في إطار توديع وزارة الخارجية اليابانية للسفير المصري في طوكيو؛ استقبلت وزيرة الدولة اليابانية للشئون الخارجية تاكاكو سوزوكي، السفير أيمن كامل، وذلك في ضوء العلاقة الوطيدة التي تربط بين البلدين.

وقام السفير بإحاطة المسئولة اليابانية بالتطورات الإيجابية والإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية على صعيد العلاقات الثنائية، والتي كان من أبرزها الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى؛ وفي صدارتها زيارتا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى اليابان في يونيو وأغسطس 2019.

وتطرق السفير المصري كذلك إلى التطور الكبير الذي يشهده التنسيق السياسي بين البلدين، في ضوء ما يربط الدولتان من أواصر وثيقة اتصالا بالعديد من المشروعات التنموية بمختلف المجالات، فضلاً عن التعاون الأكاديمي والعلمي كون مصر هي الدولة الوحيدة التي يتواجد بها جامعة يابانية للعلوم والتكنولوجيا (جامعة E-JUST)، إلى جانب مبادرة الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم EJEP والتجربة الفريدة للمدارس اليابانية في مصر EJS.

وكذلك، شهد المجال الثقافي بُعدا إضافيا هاما للغاية من خلال معاونة اليابان في إنشاء المتحف المصري الكبير، بالإضافة للتعاون الفني في ترميم القطع الأثرية عبر مركز الترميم التابع للمتحف.

وحقق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين طفرة ملحوظة بنجاح السفارة في رفع الحظر الياباني عن الصادرات الزراعية المصرية من الموالح في نوفمبر 2020 بعد أن ظل مفروضا لأكثر من ثلاثة عقود.

من جانبها، قامت وزيرة الدولة اليابانية بتوجيه الشكر للسفير المصري والإعراب عن تقديرها الكبير لما قام به من مجهودات ومبادرات ملموسة لدفع العلاقات الثنائية وتعزيزها على كافة المستويات خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكدة أن الجانب الياباني يثمن بشدة كافة الجهود الحثيثة المبذولة في مختلف المجالات طوال تلك الأعوام الأربعة.

مصر طوكيو سفير مصر وزيرة الدولة اليابان الرئيس عبد الفتاح السيسي

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